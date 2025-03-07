Котельную № 13 на Вокзальной улице во Фрязине реконструируют в 2025 году

В 2025 году во Фрязине реконструируют одну из ключевых котельных в городе на Вокзальной, 45. Объект снабжает теплом многоквартирные дома, социальные учреждения и предприятия.

Водогрейная котельная № 13 построена в 1965 году. Она имеет четыре котла и снабжает 81 многоквартирный дом, 16 социальных объектов и 45 юридических лиц. Реконструкция поможет повысить надежность теплоснабжения, улучшить ее энергоэффективность и обеспечить комфортные условия для жителей.

До конца апреля завершатся проектно-изыскательские работы, а до конца октября — строительно-монтажные. Оборудование будут привозить постепенно — с мая по октябрь.

В феврале этого года администрация округа получила проект договора на технологическое присоединение к сетям ГРС «Литвиново-2». Для этого нужно переложить газопровод среднего давления протяженностью 800 метров, из которых 790 метров — методом горизонтального направленного бурения.

Отметим, реконструкция котельной № 13 — важный шаг к улучшению качества жизни во Фрязине. После завершения работ горожане получат стабильное теплоснабжение, также снизится вероятность аварий.