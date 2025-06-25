Котельную № 1 в Одинцове закроют на ремонт до 8 июля

Профилактический ремонт будет идти с 24 июня по 8 июля. В связи с этим в округе временно отключат горячую воду на нескольких улицах.

Без горячей воды останутся жильцы следующих адресов: на улице Молодежной в домах № 2, 4, 8, 10, 12, 18, 20 — 34. На Можайском шоссе — в домах № 1, 1к1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17к1, 19, 19а, 21 — 49. На Садовой улице под отключение воды попадут дома № 2, 6, 8, 8к2, 10. А на Пионерской — дома № 9 и 19.

Плановые мероприятия по ремонту котельной направлены на поддержание и улучшение качества коммунальных услуг. Такие профилактические работы помогут предотвратить неожиданные аварии и отключения в будущем.

Сообщения о плановых ремонтах и временных отключениях горячей воды направлены для удобства жителей, чтобы они могли подготовиться к этому периоду. Специалисты рекомендуют заранее запастись необходимым количеством горячей воды и, при возможности, планировать использование горячей воды на это время.