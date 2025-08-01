Котельную № 1 в Дедовске масштабно модернизируют в Истре
Объект теплоснабжения полностью реконструируют до конца 2027 года. Котельная обслуживает более 2,7 тысячи жителей, поэтому ее обновление просто необходимо.
Такая масштабная модернизация не только позволит повысить энергоэффективность, но и, самое главное, улучшит надежность работы объектов и качество обслуживания населения. Сейчас на объекте активно идут монтажные работы — полностью меняют все оборудование. Здесь планируют установить три современных котла с автоматической системой управления, новую дымовую трубу, усовершенствованные насосы, теплообменники и остальное необходимое вспомогательное оборудование. Завершение всех работ на котельной № 1 в Дедовске запланировано в 2026 году.
Напомним, это не единственная котельная в округе, которую полностью модернизируют. Также работы ведутся в ПСО-13 в Истре, в котельной № 2 и № 8 в Дедовске, в Онуфриево и в Новопетровском. Ремонтируют также котельную поселка Глебовский в рамках инвестпрограммы АО «Истринская теплосеть». Это самая масштабная за последние десятки лет модернизация системы теплоснабжения в муниципальном округе Истра.