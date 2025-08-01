Котельную № 1 в Дедовске масштабно модернизируют в Истре

Такая масштабная модернизация не только позволит повысить энергоэффективность, но и, самое главное, улучшит надежность работы объектов и качество обслуживания населения. Сейчас на объекте активно идут монтажные работы — полностью меняют все оборудование. Здесь планируют установить три современных котла с автоматической системой управления, новую дымовую трубу, усовершенствованные насосы, теплообменники и остальное необходимое вспомогательное оборудование. Завершение всех работ на котельной № 1 в Дедовске запланировано в 2026 году.

Напомним, это не единственная котельная в округе, которую полностью модернизируют. Также работы ведутся в ПСО-13 в Истре, в котельной № 2 и № 8 в Дедовске, в Онуфриево и в Новопетровском. Ремонтируют также котельную поселка Глебовский в рамках инвестпрограммы АО «Истринская теплосеть». Это самая масштабная за последние десятки лет модернизация системы теплоснабжения в муниципальном округе Истра.