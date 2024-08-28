Котельную № 1-1 в Балашихе реконструируют к 2026 году

Во время рабочей поездки в Балашиху председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой округа Сергеем Юровым посетил котельную № 1–1 на проезде Трудовых Резервов. В 2025–2026 годах запланирована ее реконструкция.

«Чтобы не было чрезвычайных ситуаций, надо делать все вовремя. Как администрация Балашихи, которая проделала большую подготовительную работу для того, чтобы включить котельную в госпрограмму», — прокомментировал Брынцалов.

Как сообщили председателю Мособлдумы, сейчас котельная испытывает дефицит тепловой мощности. Поскольку коммунальный объект обеспечивает теплом 123 дома, в которых проживает около 50 тысяч человек, и 25 социальных объектов, реконструкция необходима для устранения этой проблемы.

Помимо этого, из-за износа тепловых сетей, подающих тепло от котельной в микрорайон Южный, будет проведен капитальный ремонт на участке длиной более 4,5 тысячи метров. Работы планируется завершить уже в октябре этого года.

Сергей Юров также озвучил планы по модернизации ЖКХ в Балашихе: с 2024 по 2027 год в рамках госпрограммы проведут реконструкцию двух котельных и заменят свыше 16 километров тепловых сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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