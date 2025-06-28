Котельную на улице Водников в Дмитрове капитально отремонтируют в августе 2025 года

В Дмитровском округе капитально отремонтируют 44 объекта в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Например, котельную на улице Водников введут в эксплуатацию к концу августа.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов проконтролировал ход работ в котельной. Этот объект обеспечивает теплом 138 многоквартирных домов и 26 социальных учреждений — больше половины города. Директор Святослав Чиненов рассказал, что замена основного котла мощностью 23,2 МВт идет по графику. Подрядчик ЗАО ПК «Котлострой» приступил к работе 15 мая.

Старый котел, который служил более 20 лет, демонтировали. В настоящее время поступает оборудование, произведенное в России. В планах — монтаж нового котла и запорной арматуры, установка питательных и дренажных трубопроводов, сборка шкафа управления и проведение гидравлических испытаний.

После завершения котел пройдет экспертизу Ростехнадзора и будет введен в строй после получения разрешения. Подрядчик должен уложиться в срок до 30 августа.

«За лето необходимо подготовить все системы теплоснабжения округа к стабильной работе в отопительный сезон. От этого зависит комфорт жителей и бесперебойная работа социальных учреждений. Подготовка к зиме — наш главный приоритет на ближайшее время», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.