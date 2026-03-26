Котельную на улице Водников модернизируют в Дмитрове

Несмотря на продолжающийся отопительный сезон, в Дмитровском муниципальном округе активно ведутся работы по модернизации системы теплоснабжения. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и областной программы при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Главная цель — обеспечить стабильную и безаварийную работу котельных и теплосетей.

Одним из ключевых объектов стала котельная на улице Водников, 25. В прошлом году здесь полностью заменили два котла — в январе новое оборудование успешно выдержало пиковые нагрузки. Две недели назад приступили к замене третьего котла. Ход работ проинспектировал глава округа Михаил Шувалов.

«Модернизация котельных — это не просто техническое обновление, а прямой вклад в качество жизни наших жителей. Каждый замененный котел, каждый модернизированный узел — это шаг к тому, чтобы в домах дмитровчан всегда было тепло, даже в самые суровые морозы. Мы не ждем окончания отопительного сезона, чтобы начать подготовку к следующей зиме. Работаем на опережение», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Как сообщил заместитель генерального директора — главный инженер ГУП МО «Дмитровское ЖКХ» Олег Скрипаев, все работы проводятся с минимальным вмешательством в функционирование котельной и не влияют на теплоснабжение потребителей. Новый котел, изготовленный в Бийске, имеет мощность 20 гигакалорий в час. Контракт на выполнение работ выиграл АО «Мособлгаз», подрядчиком выступает компания из Бийска.

Новое оборудование оснастят современной автоматикой для передачи данных в единую диспетчерскую службу. После завершения всех этапов котел пройдет экспертизу Ростехнадзора и получит разрешение на ввод в эксплуатацию.



