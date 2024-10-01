Котельную на улице Победы в Подольске запустили после реконструкции

В Подольске состоялся запуск котельной на улице Победы, 4, после масштабной реконструкции, в результате которой мощность котлов была увеличена в пять раз. Обновленная котельная уже начала подачу отопления в социальные объекты, которые она обслуживает.

Этот объект вошел в программу губернатора региона Андрея Воробьева, которая предполагает полное обновление инфраструктуры в течение двух лет. В этом году в котельной заменили циркуляционные насосы, горелки и газоходы, а также системы химической и деаэрационной подготовки воды, безопасности и управления.

«Выполняя поручение главы региона, уже обеспечили теплом порядка 80% школ и детских садов нашего городского округа. Следующие на очереди — многоквартирные дома», — сообщили в администрации.

До 12 октября планируется постепенное подключение к отоплению многоквартирных домов, административных зданий, учреждений высшего профессионального образования и культуры, спорта и молодежной политики, а также предприятий округа.

Жителям многоквартирных домов рекомендуется находиться в своих квартирах в период пуска тепла, чтобы оперативно отреагировать на возможные протечки и сообщить о них в аварийную службу управляющей компании. Контактные телефоны аварийных служб размещены на информационных досках в каждом подъезде.

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