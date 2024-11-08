Котельную на улице Маяковского в Богородском округе обновят до конца ноября

В Богородском городском округе отремонтировали сразу несколько объектов теплосетей: в Большом Бунькове, Стромыни, в Ногинске на котельной «Ревсобраний-2» и на Новоногинской фабрике. К концу ноября обновят котельную на улице Маяковского в Электроуглях.

Ремонтные работы выполняют в рамках государственной программы Московской области.

«Основная цель мероприятий — снизить износ коммунальной инфраструктуры, повысить надежность подачи тепла и горячей воды в жилые дома, уменьшить риск аварий, особенно в зимний период», — пояснил заместитель главы Богородского городского округа Дмитрий Устинов.

Планы на следующий год тоже масштабные. Капитально отремонтируют теплосети в Электроуглях и Обухове, котельные «Климова-0» и Климова-2» в Ногинске, в поселке имени Воровского, в микрорайоне Фабрики и на улице Комбинат в Обухове.

Также построят блочно-модульные котельные в Боровкове, Вишняковских дачах, на улице Жарова в Ногинске, реконструируют тепловые сети на улицах Жарова, 200-летия города, Верхняя, Текстилей, а также от центрального теплового пункта-1 до котельной «Заречье» и далее — на улицах Декабристов, 28 Июня, Белякова.