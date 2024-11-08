Котельную на улице Маяковского в Богородском округе обновят до конца ноября
В Богородском городском округе отремонтировали сразу несколько объектов теплосетей: в Большом Бунькове, Стромыни, в Ногинске на котельной «Ревсобраний-2» и на Новоногинской фабрике. К концу ноября обновят котельную на улице Маяковского в Электроуглях.
Ремонтные работы выполняют в рамках государственной программы Московской области.
«Основная цель мероприятий — снизить износ коммунальной инфраструктуры, повысить надежность подачи тепла и горячей воды в жилые дома, уменьшить риск аварий, особенно в зимний период», — пояснил заместитель главы Богородского городского округа Дмитрий Устинов.
Планы на следующий год тоже масштабные. Капитально отремонтируют теплосети в Электроуглях и Обухове, котельные «Климова-0» и Климова-2» в Ногинске, в поселке имени Воровского, в микрорайоне Фабрики и на улице Комбинат в Обухове.
Также построят блочно-модульные котельные в Боровкове, Вишняковских дачах, на улице Жарова в Ногинске, реконструируют тепловые сети на улицах Жарова, 200-летия города, Верхняя, Текстилей, а также от центрального теплового пункта-1 до котельной «Заречье» и далее — на улицах Декабристов, 28 Июня, Белякова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. Для этого реализуют государственные, областные, инвестиционные проекты. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.
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