Котельную на улице Космонавтов капитально отремонтируют в Дмитрове

Замена основного оборудования началась на объекте теплоснабжения в Дмитрове. После завершения ремонта и всех пусконаладочных работ котельная будет обеспечивать теплом четыре социально значимых объекта и 29 многоквартирных домов, в которых проживает более 4900 человек.

Специалисты уже полностью демонтировали изношенный котел и устаревшие элементы системы. На его место установят новый современный и более надежный агрегат. В рамках капитального ремонта будут проведены монтаж новых труб, экранов и теплообменного оборудования, гидравлические испытания для проверки системы на герметичность и прочность, а также тщательная отделка внутренних поверхностей для обеспечения долговечности и безопасной эксплуатации.

Работы проводятся на средства Дмитровского управления жилищно-коммунального хозяйства.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что замена устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное позволит гарантировать стабильное тепло в домах даже в самые сильные морозы.

«Это не только повысит надежность всей системы, но и в перспективе оптимизирует расходы на теплоснабжение. Мы делаем все необходимое, чтобы предстоящая зима прошла для жителей без сбоев», — подчеркнул Михаил Шувалов.