Котельную на улице Климова в Ногинске запустили после ремонта

Капитальный ремонт котельной «Климова-0» в городе Ногинске стартовал в декабре 2024 года. С начала отопительного сезона началась ее эксплуатация.

Модернизация системы теплоснабжения региона — это одна из магистральных программ, которая реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Богородском округе в программу вошла, в частности, котельная «Климова-0».

На объект не раз лично выезжал глава Богородского округа Игорь Сухин, чтобы лично проверить ход работ, уточнить сроки и другие рабочие моменты. В рамках работ установили шесть новых котлов 3,25МВт. Провели сварные работы, работы по узлу ГРУ. Осуществлено устройство основания для аккумуляторного бака, прокладка кабельных каналов, общестроительные работы.

Работы шли согласно графику. Все необходимые материалы и оборудование были закуплены за ранее, во избежание отставаний от графика. Также подрядчик произвел косметический ремонт здания. Установили по периметру ограждения с целью обеспечения безопасности котельной.

Котельная обслуживает школу, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и 25 жилых домов. На срок ремонтных работ нагрузку взяла на себя расположенная рядом котельная «Климова 2».