Котельную на улице Ильича в Кашире построят в этом году
На улице Ильича в Кашире строят новую котельную. Объект будет обслуживать сразу 12 многоквартирных домов — свыше тысячи жителей.
Блочно-модульная котельная мощностью четыре мегаватта готова на 98%. Она будет работать на природном газе в автоматическом режиме.
Внутри разместят несколько котлов, а также оборудование для подачи тепла и горячей воды круглый год.
Общую стоимость строительства оценили примерно в 71 миллион рублей. Возведение объекта проходит в рамках областной и муниципальной программ развития инженерной инфраструктуры. Работы финансируют из бюджета региона и округа.
Процесс контролирует Главгосстройнадзор Подмосковья. Инспекторы уже побывали на строительной площадке. Сейчас специалисты завершают благоустройство и проводят пусконаладочные работы.
Строительство началось в мае минувшего года, а завершат их во втором квартале текущего.