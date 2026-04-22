Котельную на улице Ильича в Кашире построят в этом году

На улице Ильича в Кашире строят новую котельную. Объект будет обслуживать сразу 12 многоквартирных домов — свыше тысячи жителей.

Блочно-модульная котельная мощностью четыре мегаватта готова на 98%. Она будет работать на природном газе в автоматическом режиме.

Внутри разместят несколько котлов, а также оборудование для подачи тепла и горячей воды круглый год.

Общую стоимость строительства оценили примерно в 71 миллион рублей. Возведение объекта проходит в рамках областной и муниципальной программ развития инженерной инфраструктуры. Работы финансируют из бюджета региона и округа.

Процесс контролирует Главгосстройнадзор Подмосковья. Инспекторы уже побывали на строительной площадке. Сейчас специалисты завершают благоустройство и проводят пусконаладочные работы.

Строительство началось в мае минувшего года, а завершат их во втором квартале текущего.