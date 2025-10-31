Котельную на улице 50 октября в Красногорске реконструировали

Котельную № 2 на улице 50 октября в Красногорске реконструировали. Благодаря модернизации ее мощность и надежность выросли. Объект питает теплом жилые дома и социальные учреждения.

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой более 160 многоквартирных домов и несколько социальных объектов. Реконструкция там началась летом 2024 года.

На объекте заменили насосную систему, трубопроводы, автоматические системы безопасности и щитовые. Кроме того, один котел перевели на водогрейный режим, еще один — догазифицировали. Благодаря этому мощность котельной увеличилась до 80 гигакалорий в час.

Все работы провели в рамках проекта комплексного развития системы теплоснабжения под контролем специалистов регионального стройнадзора.