Котельную на Студенческой улице в поселке Тучково модернизируют к зиме

В поселке Тучково в Рузском городском округе продолжается масштабная модернизация котельной на Студенческой улице. Работы проводят на объекте мощностью шесть мегаватт в рамках муниципальной программы развития инженерной инфраструктуры.

Капитальный ремонт начался в ноябре 2024 года и должен завершиться осенью текущего.

«Это важный для округа объект. Котельная обеспечивает теплом жилой сектор, и мы делаем все, чтобы обновление прошло без сбоев», — пояснил специалист отдела капитального строительства Максим Меженников.

Строители завершили один из наиболее трудоемких этапов. На объекте демонтировали устаревшие котлы, полностью обновили кровельное перекрытие и выполнили замену старой стяжки. После завершения работ на крыше специалисты смогли перейти к модернизации внутреннего оборудования.

Сейчас они устанавливают котлы и проводят обновление системы теплоснабжения. Вместо парового режима объект будет работать как водогрейный, что позволит повысить надежность теплоснабжения и сделать эксплуатацию более эффективной.

В дальнейшем планируют обновить насосное оборудование, теплообменники и другие инженерные системы. После завершения реконструкции в поселке фактически появится современный тепловой комплекс.

Завершить капитальный ремонт планируют к зиме.