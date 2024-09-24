Котельную на Стеклозаводской улице в Солнечногорске реконструировали

Котельную на улице Стеклозаводской подготовили к новому осенне-зимнему периоду. Она расположена в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. На объекте провели реконструкцию.

В котельной обновили оборудование и повысили надежность работы различных систем. Готовность объекта теплоснабжения к зиме проверили глава округа Константин Михальков и его заместитель по вопросам ЖКХ Леонид Степанов.

Модернизацию котельной проводит «Газпром Теплоэнерго МО». Специалисты меняют насосное оборудование, уже смонтировали станцию химподготовки, дымоходную трубу, обновили задвижки, провели гидравлические испытания. Сейчас специалисты работают над увеличением мощности котельной и над созданием резерва для подключения новых абонентов.

«Все необходимое оборудование готово к подаче тепла потребителям в новом сезоне. Сейчас заканчиваются работы на третьем котле, который повысит надежность и мощность котельной. Работы планируем завершить до 1 ноября», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Также к лету следующего года здесь отремонтируют фасад и кровлю здания.

Котельная обслуживает стекольный завод и шесть многоквартирных домов, расположенных неподалеку. Реконструкцию проводили без остановки котельной для бесперебойной деятельности завода.

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