Котельную на Советской улице модернизируют в Истре

Из-за снижения эффективности котельной ее решили отремонтировать. Объект обеспечивает теплом и горячей водой более 1200 жителей города, а также школу № 3.

Бригада уже закончила подготовительные работы: демонтировали газовое оборудование и КИП котла № 2. Сейчас приступили к прокладке фундамента под новые дымовые трубы. Параллельно с этим проводят демонтаж устаревшего оборудования — котлового агрегата, а также вспомогательного оборудования — дымососа и экономайзера.

После этого заменят и другое оборудование, установят новые котлы с повышенной энергоэффективностью, причем вместо двух агрегатов будет три отечественного производства. Еще планируют внедрить газовое оборудование и теплообменники последнего поколения и насосы. При этом на время работ теплоснабжение жилых домов и школы не нарушено — горячая вода и тепло подаются в штатном режиме.

Работы завершатся в течение 2025–2026 года.