Котельную на Почтовой улице модернизируют в Солнечногорске

В котельной установлено шесть котлов, значительная часть которых уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс. Благодаря программе дополнительных ремонтов «Газпром теплоэнерго МО», реализуемой при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, в прошлом году был заменен один котел. В настоящее время ведутся работы по замене трубной части двух котлов и системы химической водоподготовки.

«Котельная Почтовая уже второй год находится в зоне особого внимания. Все работы идут в штатном режиме и проводятся для того, чтобы система теплоснабжения в Солнечногорске была современной, устойчивой и комфортной для жителей», — рассказал Константин Михальков.

По словам главы округа, ранее для догрева использовалась блочно-модульная котельная, которая теперь будет сохранена в качестве резервной меры.