Котельную на Первомайской улице в Лосино-Петровском реконструируют в 2026 году

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил котельную № 3 на Первомайской улице. Это один из ключевых объектов теплоснабжения, который питает 40 многоквартирных домов и четыре социально значимых объекта.

Котельную ввели в эксплуатацию в 1990 году. Она требует пристального внимания при проведении реконструкции. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2026 года, но во время ремонта продолжит снабжать жителей теплом и горячим водоснабжением. Для этого установят резервное топливное хозяйство.

«На данный момент котельная прошла профилактические плановые работы, что позволило подготовиться к отопительному сезону. Держу ход работ на личном контроле», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.