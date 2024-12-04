Котельную на Московской улице в Щелкове капитально отремонтировали

Глава округа Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание. Участники подвели итоги работы за 2024 год в сфере культуры, наметили планы на будущее и обсудили ход модернизации объектов теплоснабжения, в том числе капитальный ремонт котельной на Московской улице.

Строительство двух блочно-модульных котельных в поселке Фряново завершается: на площади Ленина ведутся работы по монтажу автоматики, а в деревне Еремино — пуско-наладочный процесс.

На данный момент отремонтировали три агрегата в котельной на Московской улице. В настоящий момент рабочие устанавливают электрические шкафы. В котельной на улице Текстильщиков заменили два котла, а также горелки и насосы. Специалисты газифицируют оборудование и налаживают автоматику.

Капитальный ремонт центрального теплового пункта № 1 завершился. Деаэратор заменили в котельной на Сиреневой улице. Аналогичные работы ведутся и в котельной на улице Институтской.

Готовность капитального ремонта участков тепловых сетей на Пролетарском проспекте достигла 37%.

Также рабочие расширили тротуар на Талсинской улице, установили детскую площадку на улице Поварова, отремонтировали межпанельные швы в доме № 9 на Молодежной улице и в доме № 15 на улице Текстильщиков.

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