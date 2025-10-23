Котельную на Коммунистической улице в Кашире достроят к концу года

Блочно-модульную котельную построят на Коммунистической улице в Кашире. Работы планируют завершить к концу года.

Как рассказали в региональном Минстрое, объект уже готов на 72%. Сейчас подрядчик монтирует коммуникации и благоустраивает территорию.

Котельную оснастят отечественным оборудованием. Она будет круглосуточно работать без присутствия персонала. Специалисты будут удаленно следить за объектом и контролировать показатели. Автоматизация позволит сэкономить ресурсы благодаря самостоятельной регулировке подачи тепла.

Котельную строят по госпрограмме за счет бюджетных средств.