Котельную на Касимовском шоссе отремонтируют в Егорьевске

В Московской области полным ходом идет подготовка к отопительному сезону, направленная на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей региона. Одним из ключевых объектов, на котором проводятся масштабные работы, является котельная, расположенная на Касимовском шоссе в Егорьевске.

Эта котельная играет стратегически важную роль в системе теплоснабжения города, обеспечивая теплом около 28 тысяч жителей. Котельная обслуживает четыре крупных микрорайона, часть улицы Механизаторов, а также 180 многоквартирных домов и 18 социальных учреждений, включая школы, детские сады, поликлинику № 2 и почтовые отделения.

В рамках капитального ремонта на котельной была произведена замена котла ПТВМ — специализированного оборудования, предназначенного для выработки тепловой энергии в больших объемах. В ближайших планах значится замена четырех циркуляционных насосов, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя в системе, а также автоматизация системы управления.

По словам представителей коммунальной службы, эти меры направлены на существенное повышение надежности работы котельной, что в итоге обеспечит стабильное и бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение для жителей Егорьевска. Все ремонтные и модернизационные работы планируется завершить до 1 сентября. Помимо капитального ремонта, на объекте был выполнен комплекс плановых подготовительных мероприятий к зимнему периоду. В частности, была проведена очистка теплообменников — устройств, обеспечивающих передачу тепла между различными системами, ремонт трубопроводов, замена задвижки, ревизия запорной арматуры и ремонт сальников сетевых насосов.