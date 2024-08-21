Котельную на Юбилейном проспекте в Реутове реконструируют к 2026 году

Реконструкцию котельной № 5 начнут в Реутове в апреле следующего года. После проведения работ ее мощность увеличится на 20%, что позволит поддерживать достаточный уровень тепла в квартирах жителей.

Площадку котельной на Юбилейном проспекте посетили глава городского округа Реутов Филипп Науменко и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Они отметили, что работы начнутся здесь в апреле 2025 года.

«К сентябрю 2026 года установим современное и более мощное оборудование. Оно увеличит мощность котельной на 20% и позволит снизить риск возникновения дефицита тепла в квартирах жителей», — сказал Филипп Науменко.

Реконструкцию проведут в рамках областной программы по модернизации объектов теплоснабжения. Эта котельная обслуживает 54 многоквартирных дома.

Отметим, что всего в Реутове действуют девять котельных. Две из них обновят в ближайшие несколько лет.

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