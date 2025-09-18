Котельную на Фруктовой улице в Подольске запустят до начала отопительного периода

В Подольске завершается строительство газопровода для котельной многоквартирного дома №19 на улице Фруктовая. После завершения всех работ по строительству газопровода приступят к благоустройству территории.

Специалисты подрядчика Мособлгаза АО «Газстрой» проложили около 300 метров газопровода среднего давления. Часть работ выполнили методом горизонтально направленного бурения.

В месте пересечения с теплотрассой газовую трубу поместили в специальный стальной футляр. Работы проводят по программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

С момента строительства дом отапливался углем. Теперь в квартирах станет теплее и комфортнее.

Также в Подольске более 1000 частных домов в округе газифицированы по президентской программе. За четыре года действия программы в городском округе подписано почти две тысячи договоров на догазификацию домовладений, осуществлено более тысячи пусков газа.