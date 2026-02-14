Котельную мощностью 24 МВт построят в Серпухове

Новый объект появится на улице Подольской в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Оборудование уже закупили, на площадку завозят металл для каркаса.

Параллельно ведутся работы по подготовке теплосетей. Специалисты определили трассировку старых коммуникаций и приступили к земляным работам. В ближайшие два месяца планируется проложить два участка теплотрассы протяженностью 147 и 10 метров. Они обеспечат подачу тепла и горячей воды в многоквартирные дома и социальные учреждения.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что временные неудобства для жителей неизбежны, но после завершения работ все вскрытые участки обязательно благоустроят. Основные работы планируется завершить осенью 2026 года, чтобы новый отопительный сезон начался с современным оборудованием и без сбоев.