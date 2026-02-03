Котельную модернизируют в Истре для повышения надежности теплоснабжения

Там уже установили новые водогрейные котлы вместо старых паровых. Также полностью обновляют все инженерные системы, что обеспечит бесперебойную работу котельной на десятилетия вперед.

Самый важный этап — запуск газопоршневой электростанции. Она позволит котельной производить энергию самостоятельно, используя природный газ. Это значит, что даже при отключении электричества в работе не будет сбоев и тепло продолжит поступать в дома и организации.

Такой масштабный проект по усовершенствованию котельных входит в программу по обновлению теплового хозяйства Истры. Подобный капитальный ремонт также идет в Дедовске, в селах Глебовском и Новопетровском. В Онуфриево все работы уже завершены.