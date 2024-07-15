Котельную «Миронцево» модернизируют в Солнечногорске к отопительному сезону

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Котельную «Миронцево» модернизируют в Солнечногорске. В течение недели на объекте завершат плановые профилактические работы.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил, как котельную готовят к новому отопительному сезону. Сейчас на объекте проводят опрессовку, замену запорной арматуры, сетевого и насосного оборудования. Также ведутся работы на станции химической водоподготовки и аккумуляторных баках.

«Котельная вошла в плановую программу обновления оборудования, которая реализуется по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в городском округе Солнечногорск в этом году. Мы стараемся совместить сроки капитального ремонта со сроками планового профилактического ремонта, чтобы жители без перебоев получали горячую воду», — отметил Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Работы проведут и на больших котлах — полностью заменят автоматику до начала отопительного периода. По поручению главы округа, подрядчик увеличит штат сотрудников, чтобы выполнить все работы в срок к началу отопительного сезона.

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