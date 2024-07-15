Котельную «Миронцево» модернизируют в Солнечногорске к отопительному сезону

Котельную «Миронцево» модернизируют в Солнечногорске. В течение недели на объекте завершат плановые профилактические работы.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил, как котельную готовят к новому отопительному сезону. Сейчас на объекте проводят опрессовку, замену запорной арматуры, сетевого и насосного оборудования. Также ведутся работы на станции химической водоподготовки и аккумуляторных баках.

«Котельная вошла в плановую программу обновления оборудования, которая реализуется по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в городском округе Солнечногорск в этом году. Мы стараемся совместить сроки капитального ремонта со сроками планового профилактического ремонта, чтобы жители без перебоев получали горячую воду», — отметил Константин Михальков.