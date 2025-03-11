Котельную микрорайона Москворецкий модернизировали в Воскресенске

Объект теплоснабжения обеспечивает теплом и горячей водой более десяти тысяч жителей микрорайона. В котельной провели масштабные работы по улучшению качества обслуживания населения.

Исполняющий обязанности главного инженера филиала компании «Газпром теплоэнерго Московской области» Александр Игнатов рассказал, что во время подготовки к отопительному сезону капитально отремонтировали котел, который уже введен в эксплуатацию. Также заменили теплообменники на горячем водоснабжении и сетевые насосы.

В 2024 году в рамках инвестиционной программы «Газпром теплоэнерго МО» в микрорайоне реконструировали тепловые сети общей протяженностью более шести километров, а в рамках модернизации заменили 1200 метров труб.

Ситуация с отоплением и горячим водоснабжением в микрорайоне Москворецкий была напряженной. В результате выполненных работ нынешний отопительный сезон проходит без серьезных нарушений. Летом ремонт тепловых сетей и модернизация котельной продолжится.