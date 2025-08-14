Котельную и теплосети модернизируют к отопительному периоду в Миронцеве

В городском округе Солнечногорск идет масштабное обновление системы теплоснабжения в деревне Миронцево. Здесь капитально ремонтируют котельную и меняют участки теплосетей.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева и направлен на обеспечение стабильного тепла в домах в отопительный сезон.

Работы на котельной выполняет АО ГК «ЕКС». На объекте трудятся 13 специалистов: они проводят обмуровку котла, устанавливают газовую линию, монтируют автоматику, а также настраивают программное обеспечение для управления насосами и узлами регулировки. Все применяемое оборудование произведено в России.

«Благодаря обновлению оборудования котельная станет надежнее, а значит этой зимой у всех жителей Миронцево будет тепло. Продолжаем следить за ходом работ», — сказал заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

Кроме того, подрядная организация ООО «Страда» уже смонтировала около 400 метров изолированного трубопровода для новой теплотрассы.

В этом году в округе проходит капитальный ремонт котельных и в других локациях — в поселке Голубое и на улице Стеклозаводской в Солнечногорске.