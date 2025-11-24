Котельную для жилого комплекса «Фабрикант» в Пушкино построят в 2026 году

В Пушкино продолжается строительство котельной для жилого комплекса «Фабрикант». Сейчас готовность объекта составляет 15%. На площадке ведутся земляные работы, готовятся фундаменты и монтируются несущие конструкции. Завершить строительство планируют во втором квартале 2026 года.

Будущая котельная станет важной частью инженерной инфраструктуры жилого комплекса. Она обеспечит жителей отоплением и горячей водой. Мощность объекта составит 19,8 МВт, в качестве топлива будут использовать природный газ. В здании также разместят инженерные и складские помещения, а работать котельная будет без постоянного присутствия персонала.

ЖК «Фабрикант» — крупный проект комфорт-класса, который включает девять корпусов. Сейчас возводят два дома первой очереди. После их открытия сюда смогут переехать более 400 семей из аварийного и ветхого жилья.

Напомним, за качеством работ следит Главгосстройнадзор Московской области. Накануне инспекторы провели проверку в формате «невидимого надзора». Такой формат позволяет оперативно выявлять нарушения и следить за соблюдением технологий еще на ранних этапах строительства.