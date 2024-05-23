Котельную для нового ЖК «Космос» в Домодедове построят к августу

Новую котельную строят в микрорайоне Авиационный для нужд многоквартирных домов жилого комплекса «Космос». Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Готовность объекта достигла 80%. Завершен комплекс земляных работ и фундамент, смонтированы блок-модули и дымовые трубы на каркасе. В настоящее время ведутся работы по устройству наружных сетей котельной, а также всего жилого комплекса.

Здание котельной одноэтажное, его площадь составляет 161 квадратный метр. Функционировать объект будет автономно, без рабочего персонала. Основным топливом станет природный газ.

Строительство котельной завершится в августе 2024 года.

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