Котельную «Детская» отремонтировали в Ивантеевке

Ремонт котельной «Детская» завершили в Ивантеевке. Здесь заменили аккумуляторный бак, что позволило повысить надежность работы объекта.

Модернизация прошла благодаря муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Сейчас котельная работает в штатном режиме. Она подает теплоноситель круглые сутки.

Проведенный ремонт повысил эффективность работы и позволил обеспечить бесперебойное теплоснабжение домов для жителей Ивантеевки.

Напомним, что всего в Пушкино капитально отремонтировали четыре объекта. Работы были включены в госпрограмму на 2024 год и проводились по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также модернизация пройдет на объектах в Лесном и Софрино. Там заменят котловое и насосное оборудование. Тепловые сети также капитально отремонтируют в Ивантеевке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».