Котельную в селе Муханово подключили к централизованной системе газоснабжения

Специалисты филиала «Север» АО «Мособлгаз» завершили проект по подключению котельной в селе Муханово Сергиево‑Посадского городского округа к централизованной системе газоснабжения. С марта 2026 года объект мощностью 3 МВт будет работать на сетевом природном газе. Это обеспечит бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение для 532 жителей села в течение всего года.

До модернизации котельная, введенная в эксплуатацию в 2009 году, работала сезонно и зависела от поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ). Это создавало серьезные неудобства: топливо приходилось доставлять несколько раз в месяц, большегрузные машины испытывали трудности на узких и извилистых подъездных путях, а в межотопительный период жители оставались без горячего водоснабжения.

В рамках проекта команда филиала «Север» выполнила полный цикл работ: спроектировала систему газоснабжения котельной, установила современный узел учета газа, осуществила перевод котельной с привозного СУГ на сетевой природный газ и провела комплексные пусконаладочные работы.

Директор филиала «Север» АО «Мособлгаз» Сергей Максименко отметил: «Для нас этот объект — показатель высокого профессионализма наших монтажных бригад. Техническое перевооружение котельной потребовало филигранной настройки оборудования и четкой синхронизации действий со смежниками».