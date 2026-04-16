Котельная в Егорьевске перейдет на автоматическую работу

Котельная, которая отапливает Егорьевскую больницу, готовится к работе в автоматическом режиме. Основное оборудование уже установлено, сейчас специалисты занимаются его пусконаладочными работами.

Директор структурного подразделения «Теплосеть» «Егорьевские инженерные сети» Владимир Бродин пояснил, что в котельной установлены три котла. Зимой на максимальную мощность будут работать два из них, третий останется в резерве. Вся система рассчитана на работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

За последние две недели на объекте провели изоляцию внутренних трубопроводов теплоизолирующим материалом. Также в ста метрах от котельной планируется реконструкция центрального теплового пункта. Там установят современное энергоэффективное оборудование. Модернизация позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в больничный комплекс и поликлинику.

Работы ведутся в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Завершить наладку оборудования планируют в ближайшее время.