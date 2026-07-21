Котельная в Егорьевске готова к отопительному сезону

Котельная на улице Совхозной в Егорьевске готова обеспечивать теплом жителей в предстоящий отопительный сезон. Об этом сообщил директор Теплосети Владимир Бродин.

Котельная, построенная в 2016 году, обслуживает два дома на улице Совхозной и дом №8 на улице Урожайной, а также культурно-досуговый центр «Лад». Ее мощность составляет 0,7 мегаватта.

Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала на месте. За параметрами оборудования следят диспетчеры, а специалисты выезжают на объект при необходимости.

Летом специалисты проводят профилактические работы. «Котельная свежая, работает бесперебойно. Наша задача — обеспечить жителей теплом в отопительный сезон», — рассказал старший мастер участка №3 Егорьевских инженерных сетей Дмитрий Лизунихин.

На объекте прошла плановая противоаварийная тренировка. Специалисты отработали действия при условном отключении электроэнергии и восстановлении работы оборудования.