Вторую модульную котельную установили в микрорайоне Катюшки в Лобне

На оперативном совещании в администрации Лобни обсудили ключевые вопросы городской жизни и планы на ближайшие дни. В центре внимания оказались отопление, ремонт и благоустройство.

В микрорайоне Катюшки продолжаются работы по стабилизации отопления. Как сообщила глава города Анна Кротова, ночью прибыла вторая блочно-модульная котельная, монтаж начался утром. Тепло подается в дома, но параметры снижены, полная стабилизация ожидается к вечеру.

В Многофункциональном центре на улице Ленина, 21 стартуют ремонтные работы. До 7 декабря жители смогут получать услуги в других отделениях — на Ленина, 5 и Молодежной, 14 Б.

Кроме того, завершена модернизация двенадцати детских площадок. Также ведется оперативная работа с обращениями горожан. «Все вопросы рассматриваются и находятся под контролем», — отметила Анна Кротова.

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