Котельная ГРЭС в Шатуре начала плановую работу после сбоя теплоснабжения

В Шатуре постепенно нормализуется ситуация с теплоснабжением после сбоя на Шатурской ГРЭС. Коммунальные службы города и соседних округов восстановили тепло в домах и на социальных объектах города.

К утру понедельника, 24 ноября, к теплу было подключено более 70 жилых домов. В понедельник в городе работали дежурные группы в детских садах Шатуры. Малышей приняли в дошкольных учреждениях № 11, 12, 21 и 24. Родители, у которых была необходимость, смогли оставить детей в теплых группах и спокойно отправиться на работу.

Ремонтные работы на Шатурской ГРЭС позволили восстановить котельную электростанции. Она выходит на плановые показатели работы. Об этом сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

«Постепенно, в течение нескольких часов, температура воздуха в жилых домах и социальных объектах поднимется до нормативных значений. Также в ближайшее время восстановится температура в системе горячего водоснабжения», — прокомментировал Николай Прилуцкий.