Кот Рыжик в Можайске стал участником конкурса лучших музейных хранителей

Сотрудники музея в Никольском соборе рассказали о буднях кота Рыжика Рыжиковича. Питомца номинировали на конкурс от Министерства культуры Российской Федерации на лучшего хвостатого хранителя.

Экскурсии в музей Никольского собора пользуются спросом у жителей и туристов. Здесь можно увидеть, как выглядел древний город: стены музея — каменная кладка бывшего Можайского кремля.

Гостей всегда встречает кот Рыжик Рыжикович. Сотрудники говорят, что он приходит сюда каждое утро в пятницу и проводит здесь все выходные. После того, как кота покормят, Рыжик либо дремлет, либо сопровождает экскурсии.