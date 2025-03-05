Кот Рыжик в Можайске стал участником конкурса лучших музейных хранителей

Сотрудники музея в Никольском соборе рассказали о буднях кота Рыжика Рыжиковича. Питомца номинировали на конкурс от Министерства культуры Российской Федерации на лучшего хвостатого хранителя.
Экскурсии в музей Никольского собора пользуются спросом у жителей и туристов. Здесь можно увидеть, как выглядел древний город: стены музея — каменная кладка бывшего Можайского кремля.
Гостей всегда встречает кот Рыжик Рыжикович. Сотрудники говорят, что он приходит сюда каждое утро в пятницу и проводит здесь все выходные. После того, как кота покормят, Рыжик либо дремлет, либо сопровождает экскурсии.
«Рыжик Рыжикович появился у нас года 3-4 назад. Пришел уже взрослым. Наверное, он выбрал музей как своих друзей. Он приходит к началу рабочего дня точно по графику. Мы его принимаем, кормим, и после он отдыхает», — рассказала экскурсовод Валентина Фомченко.
Рыжик теперь — самый популярный кот в Можайске. Его номинировали на конкурс лучшего музейного хранителя от Министерства культуры Российской Федерации. Сотрудники музея полагают, что он окажется в пятерке лучших и пройдет в следующий этап.