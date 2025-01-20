Костюмированный заезд на коньках прошел в Богородском округе

В минувшие выходные жители Богородского округа стали свидетелями костюмированного заезда на катке Центрального парка в Ногинске в рамках общеобластного мероприятия «Ледяное искусство». Это мероприятие, состоявшееся 18 января, привлекло внимание не только местных жителей, но и гостей из других районов.

Праздник предложил зрителям фотовыставку, выступления фигуристок, а также развлекательные активности, включающие зарядки и мастер-классы. Участники могли насладиться конкурсами и получить приятные призы. Некоторые пришли в оригинальных нарядах, которые были изготовлены самостоятельно или подарены Дедом Морозом. На самоварной станции всех ожидал горячий ароматный чай, который согревал и придавал сил для дальнейших развлечений.

Юные фигуристки из школы Олимпийского резерва открыли вечернюю программу, а кульминацией вечера стал массовый заезд в костюмах, в котором приняли участие как дети, так и взрослые. Это зрелище подарило множество улыбок и радости всем присутствующим. Гостям представился шанс увидеть разнообразные костюмы: от хитрой Лисички до инопланетянина. Фотовыставка и фотозона добавили яркие акценты к общему празднику, позволяя участникам запечатлеть свои наряды и создать незабываемые воспоминания.