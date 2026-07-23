Костюмированный сап-фестиваль впервые пройдет в Раменском округе

Мероприятие организуют на озере Пионер. Тех, кто любит активности на воде, ждут 26 июля в 11:00.

Масштабный карнавальный заплыв на сап-бордах состоится в эти выходные. В программе дня: энергичная разминка перед стартом, сам заплыв и тематическая фотозона, чтобы запечатлеть невероятные образы участников.

Организаторы также подготовили конкурсную программу, где выберут победителей в трех номинациях: «Лучший костюм» — для самых креативных участников. «Самая яркая семья» — командный зачет для родителей и детей. «Хвостатый серфер» — специальный приз для тех, кто покорит озеро вместе со своими питомцами.

Провести день спортивно и освоить новый вид спорта сможет каждый желающий. Если нет собственного сап-борда, его можно будет арендовать прямо на площадке. Для многодетных семей и семей участников СВО предусмотрена скидка 30% на прокат оборудования. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.