Костюмированный лыжный забег пройдет в Одинцове 31 декабря

Костюмированный лыжный забег в рамках Манжосовской гонки пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 31 декабря. Мероприятие в этом году пройдет в 56 раз.

Дистанция составит 1200 метров — идеально для всех возрастов и уровней подготовки. Принять участие может каждый желающий. Необходимо зарегистрироваться по адресу: nkunicin@gmail.com. В письме необходимо указать фамилию, имя и год рождения.

Забудьте про спортивные стандарты и дресс-коды. Главное — надеть яркий и креативный маскарадный или карнавальный костюм и, конечно, взять с собой лыжи. Трех самых креативных участников ждут призы и подарки.

«Манжосовская лыжная гонка» — ежегодное предновогоднее соревнование в Одинцове, одно из старейших в стране. Впервые гонка была проведена в 1969. Вместе с любителями участие в мероприятии принимают и профессионалы.