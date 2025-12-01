Костюмированный бал прошел в Воскресенске

На паркет во Дворце культуры «Цементник» вышли пары из трех клубов исторического танца: «Коломенского бала», «Реверанса» из Ступина и московского «Высшего света». Гости праздника погрузились в атмосферу середины XIX века.

Танцоры исполнили хореографические миниатюры 1840-1870-х годов — кадрили и вальсы, польку «Эсмеральда» и контрданс «Черная лошадка».

Организатор вечера Михаил Зилотин, руководитель клуба «Коломенский бал» рассказал, что в этот раз бал получился камерным и собрал около 30 человек. Для многих участников создание образа стало настоящим приключением: платья шили на заказ, делали своими руками или брали в аренду.

Участница бала Маргарита Лобачева, которая вместе с мужем Алексеем руководит московской студией исторического бального танца «Высший свет», считает, что такое погружение в прошлое — не просто развлечение. Больше всего танцоров привлекают аристократизм, благородство и уважение друг к другу, свойственные эпохе «кринолинов и бакенбардов».

«Для меня самое важное — красота. Я наслаждаюсь своим образом и восхищаюсь тем, как выглядят другие гости», — поделилась Маргарита Лобачева.