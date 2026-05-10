Костюмированный бал для школьников ко Дню Победы провели в Химках

Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла 7 мая на площади перед школой «Триумф» в Химках. В мероприятии, приуроченном к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовали школьники, их родители, педагоги и приглашенные артисты.

С приветственной речью выступил муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Валентин Герасимов.

«Это живая память, которая объединяет людей всех возрастов. Мы не имеем права забывать о цене мира, о подвиге тех, кто приближал Победу. Такие мероприятия особенно важны сегодня, ведь они напоминают каждому из нас о значении мира, героизма и преемственности поколений», — отметил Валентин Герасимов.

На площади развернулся костюмированный бал. Артисты выступали в образах фронтовых лет, звучали живые военные мелодии, а участники кружились в вальсе — так, как это делали в победном мае 1945 года. Девушки были в светлых платьях, юноши — в стилизованной форме.

«В условиях современных вызовов особенно важно воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма. „Вальс Победы“ стал ярким примером того, как история может оживать в настоящем. Через музыку и танец дети не только узнают факты, но и начинают чувствовать связь с прошлым своей страны», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Патриотическая акция стала частью масштабной работы, которая проводится в Химках в преддверии Дня Победы. Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что ее цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к родному городу, уважения к истории и культуре своей страны.