Костюмированная лыжная гонка пройдет в Одинцове

В эти выходные Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха примет третий этап лыжни TOPSKI FAMILY. Участников ждут индивидуальные забеги, командные соревнования и дистанции для опытных лыжников.

Организаторы добавили длинный маршрут на 15 километров для тех, кто хочет проверить свою выносливость. Новички и родители смогут попробовать силы в фан-забеге на 600 метров. Дистанция проходит в свободном темпе, а участники основных гонок используют ее как разминку.

«В честь Масленицы фан-забег станет костюмированным. Придумывайте яркие образы и получайте призы», — поделились в администрации парка.

На старт также выйдут участники популярного шоу «Титаны». Выдача номеров начнется в 8:30. Всех гостей ждут награды и памятные подарки.