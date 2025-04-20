Космонавты Вагнер и Овчинин пройдут в Звездном Городке реабилитацию после полета

Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернулись из космоса и сейчас находятся в Звездном Городке, где пройдут восстановление после полета. Они провели на орбите более семи месяцев, участвуя в работе станции и проводя научные эксперименты.

Космический корабль «Союз МС-26» с представителями «Роскосмоса» и американским астронавтом Дональдом Петтитом успешно приземлился в Казахстане утром 20 апреля. В полете экипаж провел более 40 экспериментов, работал с грузовыми кораблями и системами станции.

Сейчас врачи наблюдают за самочувствием Овчинина и Вагнера, чтобы оценить, как организм справился с длительным пребыванием в космосе.