Космонавты Вагнер и Овчинин пройдут в Звездном Городке реабилитацию после полета

Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернулись из космоса и сейчас находятся в Звездном Городке, где пройдут восстановление после полета. Они провели на орбите более семи месяцев, участвуя в работе станции и проводя научные эксперименты.
Космический корабль «Союз МС-26» с представителями «Роскосмоса» и американским астронавтом Дональдом Петтитом успешно приземлился в Казахстане утром 20 апреля. В полете экипаж провел более 40 экспериментов, работал с грузовыми кораблями и системами станции.
Сейчас врачи наблюдают за самочувствием Овчинина и Вагнера, чтобы оценить, как организм справился с длительным пребыванием в космосе.
Жуткий кошмар. Беспечная мать застала дома страшную картину с детьми участника СВО
Ирина Безрукова рассказала, почему не ходит к гадалкам
Жертвами авиаударов США по рынку в столице Йемена стали 12 человек
Тает на глазах. Регина Дубовицкая напугала поклонников странной внешностью
Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить мир на следующей неделе
Британский лорд озвучил шокирующую правду для Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте