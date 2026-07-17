Космонавт Ленкова встретилась с сотрудниками Росгвардии Подмосковья на Байконуре

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, несущие службу на комплексе «Байконур», встретились с космонавтом дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-25» Анастасией Ленковой. Встречу организовали в честь 10-летия со дня создания войск национальной гвардии России.

Гостья рассказала росгвардейцам, как проходила отбор в отряд космонавтов, поделилась особенностями подготовки к космической миссии и описала, какие физические и психологические испытания предстоит пройти будущим участникам полетов еще до старта.

В рамках мероприятия временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» майор полиции Алексей Т. исполнил несколько песен, посвященных космодрому, после чего вручил Анастасии Ленковой памятный сувенир — модель пилотируемого корабля «Союз» от имени всего коллектива подразделения.

В завершение встречи космонавт пообщалась с участниками в неформальной обстановке, оставила автографы и поздравила сотрудников Росгвардии с юбилейной датой образования ведомства. Она также поблагодарила личный состав за профессиональную работу по обеспечению безопасности космодрома Байконур и города.