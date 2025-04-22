Космонавт Юрчихин наградил руководителя предприятия в Подольске за создание музея

Герой России, летчик-космонавт и вице-президент Федерации космонавтики России (ФКР) Федор Юрчихин наградил президента подольского предприятия АО «ПТС» Сергея Барбулева медалью "За заслуги" ФКР. Высокая награда была вручена за активное участие в сохранении и популяризации истории отечественной космонавтики.

Сергей Барбулев инициировал создание уникального музея на территории предприятия, посвященного достижениям российской космической отрасли и годовщине первого полета человека в космос. В экспозиции представлены редкие почтовые марки, конверты, открытки, автографы космонавтов, модели ракет, фотографии, книги, настоящие скафандры и другие уникальные экспонаты.

Музей стал местом притяжения для школьников и всех, кто интересуется космосом. На предприятии регулярно проводятся встречи с космонавтами, которые рассказывают о своих профессиональных достижениях и делятся впечатлениями о полетах в космос.