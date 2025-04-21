Космонавт Антон Шкаплеров встретился с юными пациентами больницы в Балашихе

Встреча детей, проходящих лечение в онкологическом диспансере, с космонавтом-испытателем Роскосмоса, Героем Российской Федерации Антоном Шкаплеровым прошла в Балашихе. Четырехкратный космический путешественник и трехкратный выходец в открытый космос поделился с юными слушателями впечатлениями о своей работе на орбите и рассказами о жизни на Международной космической станции.

Антон Шкаплеров подробно описал ощущения от пребывания в открытом космосе, отметив, что провел там более 21 часа.

«21 час 39 минут — столько времени я провел в открытом космосе. Представьте: ты в скафандре, вокруг — абсолютная пустота, под тобой — Земля, которая кажется хрупкой. И только твоя воля и знания не дают тебе исчезнуть в этой бесконечности», — поделился Шкаплеров.

Дети с интересом задавали вопросы о космических полетах и жизни на МКС, а в знак благодарности вручили Антону Шкаплерову поделки, сделанные собственными руками. В ответ они получили памятные автографы от гостя.

Антон Шкаплеров является одним из самых опытных космонавтов России, совершившим четыре полета на Международную космическую станцию и суммарно проведшим более 21 часа в открытом космосе. Его визит в Балашиху стал особенным событием, подарившим ребятам радость и вдохновение, а также расширившим их знания о космических путешествиях.