Космический класс открыли в лицее № 15 в Химках

В лицее № 15 в Химках открыли современный тематический кабинет в рамках первой в истории России Недели космоса. Проект удалось реализовать благодаря партнерству учебного заведения и научно-производственного объединения «Энергомаш».

Торжественную церемонию посетили глава Химок Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, депутаты Надежда Смирнова, Юлия Мамай и представители градообразующего предприятия. Вместе с педагогами, учениками и родителями они дали старт новому образовательному пространству.

Главная цель кабинета — познакомить школьников с профессиями ракетно-космической отрасли. Теперь у ребят появилась площадка, где можно задавать вопросы, искать ответы и пробовать свои силы в науке и инженерии. Это поможет им определиться с будущей специальностью.

«Именно с таких шагов начинается путь в большую науку и открытия. И кто знает: может быть, именно здесь растут будущие покорители космоса», — отметила Надежда Смирнова.

Открытие космического кабинета — важный этап в развитии системы профильного образования в Химках. Проект способствует ранней профориентации учащихся и подготовке кадрового резерва для ракетно-космической отрасли.