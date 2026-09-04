Космический класс открыли в лицее № 15 в Химках

В лицее № 15 Химок заработал космический класс — проект ранней профориентации, реализованный при поддержке НПО «Энергомаш». Теперь учреждение сможет проводить углубленные занятия, проектную деятельность и встречи с представителями предприятия.

НПО «Энергомаш» не только отремонтировало помещение, но и оснастило класс специализированным оборудованием. В торжественной церемонии открытия принял участие генеральный директор НПО «Энергомаш» Иван Краснов.

«Мечтайте, а мы создадим вам условия», — сказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Иван Краснов.

Ключевым элементом оснащения стали 3D-принтеры. Школьники смогут проектировать и печатать собственные модели, осваивать производственные технологии и пробовать себя в роли инженеров и конструкторов. Оформление класса поддерживает профессиональную атмосферу: на стенах — тематическая роспись с портретами Валентина Глушко, Юрия Гагарина, Сергея Королева и изображениями легендарных ракетных двигателей. В витринах — макеты двигателей и образцы материалов.

«Работа над реальными задачами и освоение базовых инженерных навыков помогают ребятам понять, насколько им интересна эта сфера, и спланировать дальнейшие шаги: выбрать профильное направление, подготовиться к поступлению в вуз и узнать, как попасть на практику или работу на предприятиях отрасли», — отметил лидер Движения общественной поддержки Химок Денис Беляев

Теперь лицей № 15 сможет проводить углубленные занятия, проектную деятельность и встречи с представителями НПО «Энергомаш». Космический класс дает школьникам реальные ориентиры: они увидят, из чего складывается профессия, и смогут принять взвешенное решение о своем будущем.