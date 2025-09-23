Космические разработки предприятия из Химок показали на международном конгрессе

Современные космические аппараты, а также достижения в области планетных и астрофизических исследований были представлены научно-производственным объединением имени Лавочкина из Химок на Международном технологическом конгрессе 2025 года. Мероприятие прошло в центре «Патриот Экспо», который является ключевой площадкой для продвижения российских передовых технологий на мировой арене.

Впервые были показаны космический аппарат «Беркут-РСА», малые спутники для высокоточного наблюдения Земли «Беркут-ВР», и новейшие разработки в сфере изучения планет и астрофизики.

Участие в конгрессе позволило специалистам химкинского научно-производственного объединения имени Лавочкина укрепить международные контакты и найти новых партнеров для реализации перспективных программ.

Научно-производственное объединение имени Лавочкина занимает лидирующие позиции в ракетно-космической отрасли России. Предприятие первым в мире создало самоходные аппараты «Луноход», которые занимались исследованием лунной поверхности. Три крупные космические обсерватории — «Астрон», «Гранат» и «Спектр-Р» — были разработаны и здесь же. Они позволили ученым получить доступ к самым удаленным уголкам Вселенной. Сейчас НПО имени Лавочкина продолжает работу над инновационными космическими аппаратами.