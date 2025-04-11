Сегодня 10:29 Космические мозаики Нади Леже восстановили в Дубне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Дубна

Реставрация

Космос

Художник Михаил Поляков завершил ко Дню космонавтики реставрацию мозаик известной художницы Нади Леже. Изображения космонавтов восстановлены и готовы снова украшать городскую площадь в Дубне.

Михаил Поляков признается, что космос всегда манил его. И работать с этими панно было для него большой честью. «Мне с детства нравилась космонавтика, книг много читал, да и творчество начиналось с мой кошки-космонавта. Старался, чтобы к 12 апреля, к празднику, все готово было», — рассказал художник.

Французская художница Надя Леже подарила 70-х годах Советскому Союзу четыре мозаики. Эти работы почти 30 лет символично украшали площадь Космонавтов в Дубне, но давно нуждались в реставрации. В ходе работ по благоустройству этого пространства мозаики демонтировали.

Михаил Поляков выявил все скрытые трещины, удалил фрагменты, которые плохо держались. Затем подобрал недостающие камни и установил их обратно, строго соблюдая характер кладки Леже. На этом космическая история не заканчивается — Михаил планирует восстановить утраченную пятую мозаику с изображением космонавта Виктора Пацаева.